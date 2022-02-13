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Белый дом озвучил содержание переговоров Путина и Байдена

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 10:22
Политика
Белый дом озвучил содержание переговоров Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 февраля. Белый дом раскрыл подробности переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Они пообщались 12 февраля.

Диалог прошел на фоне заявлений Вашингтона о «вторжении» России на Украину.

«Президент Джо Байден сегодня провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые касались эскалации военной напряженности на границах Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

Джо Байден сообщил Владимиру Путину, что США готовы к любому варианту развития событий на Украине и выступают за дипломатическое урегулирование ситуации. Американский глава также заявил, что Москва «столкнется с ощутимыми последствиями, если нападет на Украину».

В этот же день глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили провокации Вашингтона на Украине.

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