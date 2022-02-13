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Американскую АПЛ Virginia вблизи Курил обнаружили противолодочные самолеты и субмарина ТОФ

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 10:15
Армия
Американскую АПЛ Virginia вблизи Курил обнаружили противолодочные самолеты и субмарина ТОФ
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 13 февраля. Атомная подлодка американских ВМС типа Virginia была обнаружена вблизи курильского острова Уруп российскими противолодочными самолетами Ил-38 и одной из субмарин Тихоокеанского флота (ТОФ).

Экипажи кораблей и летчики морской авиации ТОФ выполняли учебный поиск подводной лодки условного противника и при этом смогли обнаружить настоящего нарушителя территориальных вод РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в военно-морской сфере.

«Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что американская АПЛ пыталась собирать разведывательные данные об учениях ТОФ, однако ее миссию постиг полный провал.

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тоф апл ил-38 virginia
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