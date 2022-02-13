Ученые Бирмингемского университета заявили, что какаду не глупее восьмилетних детей

Лондон, 13 февраля. Исследователи из Бирмингемского университета ветеринарной медицины заявили, что интеллект какаду не ниже, чем у восьмилетнего ребенка. Этих птиц даже можно научить играть в гольф.

Какаду Гоффина умеют решать сложные головоломки, способны взламывать замки и даже создавать свои собственные инструменты. Недавно ученые продемонстрировали, что этих птиц можно научить играть в гольф.

Исследователи устроили игру, где какаду должны были просунуть шарик через отверстие в коробке, а затем с помощью палки толкнуть мяч, чтобы получить орех кешью. С этим заданием справились три из одиннадцати птиц, причем каждая из них придумала свой собственный метод решения проблемы.

«Одним из самых удивительных аспектов этого процесса было наблюдение за тем, как эти животные изобретали свою собственную технику захвата палки и удара по мячу, иногда с поразительной ловкостью», — заявил ведущий доктор Антонио Осуна-Маскаро, один из авторов исследования.

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