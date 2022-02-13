Киркоров скупил всю одежду в бутиках Майами ради подготовки к новому сезону «Маски»

Москва, 13 февраля. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров изрядно потратился в процессе подготовки к третьему сезону шоу «Маска». Певец опустошил модные бутики Майами, чтобы поразить зрителей и других артистов на передаче.

Исполнитель хита «Цвет настроения синий» отправился в Майами на отдых с детьми, но не забыл и о работе. Киркоров скупил всю одежду в местных модных магазинах, поскольку хочет выгодно выделяться на фоне участников новой «Маски»

«Я хочу продемонстрировать свои самые лучшие наряды, самые лучшие костюмы, потому что шоу «Маска» для меня — это подиум. Поэтому я и себя показываю, и удивляюсь другим артистам, которые выходят на сцену, потому что костюмы потрясающие», — объяснил артист в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ.

Король эстрады уже в курсе, что только на костюм-трансформер Леопарда потратили десятки метров парчи и кружева. Платье украсили ручной вышивкой и самоцветами.

Певец планирует порадовать участников съемок не только своими нарядами, но и подарками. Киркоров собирается преподнести членам жюри и продюсерам музыкального шоу прозрачные маски. Исполнитель успел запустить собственное производство таких эксклюзивных изделий.

Третий сезон «Маски» стартует вечером 13 февраля на канале НТВ. Зрителей проекта ждут сразу 14 новых костюмов.