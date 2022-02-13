В МОК рассказали о награждении фигуристов на фоне ситуации с Валиевой

Пекин, 13 февраля. Церемония награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине состоится после завершения дела российской спортсменки Камилы Валиевой, сообщил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

МОК должен дождаться результатов по ситуации с Валиевой. Речь идет о допуске российской фигуристки к индивидуальному турниру, заметил Адамс.

«В остальном нам надо ждать окончания процесса, он закончится на каком-то этапе позднее», — поделился глава пресс-службы, его цитирует РИА Новости.

Валиева получила 26-й стартовый номер в жеребьевке короткой программы личного турнира, который стартует 15 февраля. Другим участницам соревнований из России — Александре Трусовой и Анне Щербаковой — выпал 28-й и 29-й номер соответственно, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что отдел расследований WADA проверит окружение фигуристки Валиевой. Поводом для этого стал сомнительный допинг-тест. В тренерском штабе Этери Тутберидзе поддерживают Валиеву и верят, что юная фигуристка не употребляла допинг.