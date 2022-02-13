Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 10:14
10:12
Происшествия
Вылет рейса Петропавловск-Камчатский – Москва перенесли на сутки по техническим причинам
10:10
Общество
Врач Соломатина объяснила, почему человек набирает вес из-за недосыпа
10:07
Общество
Снежные ежи и слоны появились в нижегородском лесу
10:06
Наука
Ученые Бирмингемского университета заявили, что какаду не глупее восьмилетних детей
10:04
Общество
Ученые Института социальной медицины предупредили о риске рака из-за хлеба и макарон
10:04
Происшествия
Стая бродячих собак искусала 13-летнюю девочку в Оренбурге
10:01
Общество
Ученые аризонского университета выявили новую причину старения
10:01
Происшествия
Житель Ленобласти обнаружил во время ремонта в квартире часть снаряда времен ВОВ
10:00
Шоу-бизнес
Киркоров скупил всю одежду в бутиках Майами ради подготовки к новому сезону «Маски»
09:59
Общество
Международная группа ученых заявила об опасности COVID-19 для плода непривитых женщин
Все новости

В МОК рассказали о награждении фигуристов на фоне ситуации с Валиевой

Олимпийские игры 2022
В МОК рассказали о награждении фигуристов на фоне ситуации с Валиевой
Федеральное агентство новостей

Пекин, 13 февраля. Церемония награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине состоится после завершения дела российской спортсменки Камилы Валиевой, сообщил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

МОК должен дождаться результатов по ситуации с Валиевой. Речь идет о допуске российской фигуристки к индивидуальному турниру, заметил Адамс.

«В остальном нам надо ждать окончания процесса, он закончится на каком-то этапе позднее», — поделился глава пресс-службы, его цитирует РИА Новости.

Валиева получила 26-й стартовый номер в жеребьевке короткой программы личного турнира, который стартует 15 февраля. Другим участницам соревнований из России — Александре Трусовой и Анне Щербаковой — выпал 28-й и 29-й номер соответственно, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что отдел расследований WADA проверит окружение фигуристки Валиевой. Поводом для этого стал сомнительный допинг-тест. В тренерском штабе Этери Тутберидзе поддерживают Валиеву и верят, что юная фигуристка не употребляла допинг.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / В МОК рассказали о награждении фигуристов на фоне ситуации с Валиевой
мок валиева награждение
Комментировать