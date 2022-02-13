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Экс-президент США Трамп назвал телефонные переговоры Путина и Байдена формальностью

Политика
Экс-президент США Трамп назвал телефонные переговоры Путина и Байдена формальностью
Global Look Press  /  Brandon Bell/POOL / Keystone Press Agency

Вашингтон, 13 февраля. Телефонные переговоры между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Джоном Байденом являются формальностью. Так считает бывший президент США Дональд Трамп.

Согласно пересказу «ПолитРоссии» оригинальной статьи, экс-глава Соединенных Штатов обвинил в эскалации ситуации вокруг Украины действующего главу США Байдена. Трамп считает, что непродуманная и некомпетентная политика нынешнего американского президента привела к «смелым шагам» с российской стороны.

При этом бывший глава Белого дома подчеркивает, что при его руководстве ситуация развернулась бы совершенно по другому сценарию.

«Никто никогда не был более жестким к России, но я очень хорошо ладил с Путиным, мы уважали друг друга. Я думаю, что сейчас совсем другая игра», – передает слова Дональда Трампа Fox News.

Также экс-президент США поставил под сомнение значимость переговоров Байдена и Путина, которые состоялись 12 февраля. По мнению Трампа, этот звонок является простой формальностью.

«Не думаю, что в данный момент Путин будет его [Байдена] слушать», – рассказывает неудобную правду Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что действующее американское руководство смогло довести страну до бедственного положения в течение одного года. Теперь США будут вынуждены обратиться за помощью к ОПЕК и РФ.

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