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Отдел расследований WADA проверит окружение Валиевой после скандала с допинг-тестом

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 09:56
Олимпийские игры 2022
Отдел расследований WADA проверит окружение Валиевой после скандала с допинг-тестом
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Пекин, 13 февраля. Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) устроит разбирательство в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Поводом для этого стал скандал с сомнительным допинг-тестом спортсменки.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева находится в статусе «защищенной персоны», поскольку ей еще не исполнилось 16 лет. В связи с этим отдел расследований WADA проверит тренеров, врачей и других взрослых, окружающих 15-летнюю фигуристку, передает Reuters. Кроме того, проверку в отношении персонала спортсменки уже инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, скандал вокруг Валиевой, принимающей участие в Олимпиаде в Пекине, разгорелся из-за запрещенного вещества, обнаруженного в ее допинг-пробе от 25 декабря прошлого года. Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело фигуристки 13 февраля и огласит вердикт на следующий день. Валиева пока готовится к короткой программе одиночниц на Играх в Китае.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Отдел расследований WADA проверит окружение Валиевой после скандала с допинг-тестом
WADA олимпиада валиева
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