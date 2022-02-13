Отдел расследований WADA проверит окружение Валиевой после скандала с допинг-тестом

Пекин, 13 февраля. Отдел расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) устроит разбирательство в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой. Поводом для этого стал скандал с сомнительным допинг-тестом спортсменки.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Валиева находится в статусе «защищенной персоны», поскольку ей еще не исполнилось 16 лет. В связи с этим отдел расследований WADA проверит тренеров, врачей и других взрослых, окружающих 15-летнюю фигуристку, передает Reuters. Кроме того, проверку в отношении персонала спортсменки уже инициировало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Напомним, скандал вокруг Валиевой, принимающей участие в Олимпиаде в Пекине, разгорелся из-за запрещенного вещества, обнаруженного в ее допинг-пробе от 25 декабря прошлого года. Комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело фигуристки 13 февраля и огласит вердикт на следующий день. Валиева пока готовится к короткой программе одиночниц на Играх в Китае.