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Брухунова пожаловалась на журналиста, который гнался за ней до такси

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 09:40
Шоу-бизнес
Брухунова пожаловалась на журналиста, который гнался за ней до такси
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 13 февраля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова рассказала подписчикам в Instagram о неприятном случае, который произошел с ней в театре. Один из журналистов пытался получить комментарий и ради этого следовал за Брухуновой по пятам.

По словам жены Петросяна, 99% ее опыта общения с представителями СМИ имеет негативный характер. Многие журналисты ведут себя крайне непрофессионально, пояснила она.

«Я не вижу нужды общаться с теми, кто не знает словосочетания «личные границы», тычет микрофоном в нос, а когда ты деликатно пытаешься уйти в сторону, бежит за тобой до такси и выкрикивает вслед оскорбления о том, что ты плохая мать, которая выбирает «тусовку» вместо ребенка», — поделилась Брухунова.

Брухунова пожаловалась на журналиста, который гнался за ней до такси
Prt Scr instagram.com / @bruhunova

Этот неприятный инцидент произошел на премьерном показе в одном из московских театров. Жена Петросяна пообещала, что «ноги ее больше там не будет». Она осудила пресс-службу учреждения культуры, которая аккредитовала на мероприятия «дикарей», пишут «Дни.ру».

Ранее Брухунова похвасталась подарком от подросшего сына Вагана на Татьянин день. Мальчик вручил матери голубую коробочку Tiffany с дорогим ювелирным украшением.

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юморист петросян брухунова
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