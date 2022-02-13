Австралийский боец Туйваса нокаутировал Льюиса в соглавном бою турнира UFC 271

Хьюстон, 13 февраля. Австралиец Тай Тувайса одержал победу над Дерриком Льюисом из США в соглавном поединке турнира UFC 271 в США.

Тай Тувайса минувшей ночью одержал 14-ю победу в MMA, нокаутировав Деррика Льюиса. Соглавный поединок турнира UFC 271 завершился во втором раунде после того, как австралийский боец нанес удар локтем, отправив соперника в нокаут.

Льюис потерпел десятое поражение в карьере. На его счету 26 побед в смешанных единоборствах. В главном поединке турнира UFC 271 сойдутся чемпион промоушена в среднем весе Исраэль Адесанья из Новой Зеландии и австралиец Роберт Уиттакер.

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