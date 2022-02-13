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Актер Максим Аверин до сих пор не может свыкнуться с потерей матери

Шоу-бизнес
Актер Максим Аверин до сих пор не может свыкнуться с потерей матери
Кадр из сериала «Глухарь»

Москва, 13 февраля. Актер Максим Аверин считал свою мать главной женщиной в своей жизни. Поэтому он до сих пор не может поверить, что ее больше нет.

Родители Аверина развелись, когда ему было 16 лет. До ухода из семьи отец будущего актера уделял много времени развитию его физической выносливости — вместе они часто закалялись зимой. И именно благодаря папе артист увлекся кинематографом, так как тот работал на «Мосфильме».

После ухода отца из семьи воспитание Аверина легло на плечи его матери. Она всячески поддерживала своего сына, за что тот до сих пор ей благодарен. В юношестве артист страдал от экземы, и он уверен, что справиться с недугом ему помогла именно мама.

«Теперь эта экзема только иногда, когда я особенно сильно понервничаю, может появиться на ногах, но я уже знаю, как с ней бороться. Убежден: победить такой тяжелый недуг удалось только благодаря маминым усилиям и ее бесконечному терпению», — делился он в одном из своих интервью.

Максим Аверин известен как исполнитель роли хирурга Олега Брагина в сериале «Склифосовский». Сейчас артист снимается юбилейном, в десятом сезоне проекта.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Максим Аверин до сих пор не может свыкнуться с потерей матери
актер семья аверин
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