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Подлодка «Ростов-на-Дону» ВМФ РФ совершает переход из Средиземного в Черное море

Армия
Подлодка «Ростов-на-Дону» ВМФ РФ совершает переход из Средиземного в Черное море
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Стамбул, 13 февраля. Российская дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону», вооруженная крылатыми ракетами «Калибр», покинула Средиземное море и прошла пролив Дарданеллы.

В настоящее время субмарина ВМФ РФ движется в сторону пролива Босфор в надводном положении, сопровождаемая катером береговой охраны Турции. Об этом сообщают турецкие СМИ, публикуя многочисленные фотографии подлодки «Ростов-на-Дону» в Мраморном море.

Российская субмарина направляется в Черное море, где вчера стартовали крупные учения ВМФ РФ, в которых задействованы свыше 30 боевых кораблей и подразделения береговых войск.

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учения черное море вмф рф подлодки
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