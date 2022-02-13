Глава британского минобороны Уоллес заявил о переброске истребителей Typhoon в Румынию

Лондон, 13 февраля. Истребители Typhoon ВВС Соединенного Королевства будут передислоцированы в Румынию для патрулирования воздушного пространства этой страны НАТО, сообщил глава британского минобороны Бен Уоллес.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию The Times мотивировал переброску боевых самолетов Typhoon в Румынию усилением напряженности в Восточной Европе.

«Я думаю, что могу гарантировать президенту России (Владимиру Путину. — Прим. ред.), что если он намерен вторгнуться на Украину, то произойдут две вещи, которые он не хочет видеть. Во-первых, он столкнется с увеличением сил НАТО у российских границ…. Во-вторых, я гарантирую, что это вынудит 30 союзников (по Североатлантическому альянсу. — Прим. ред.) увеличить расходы на оборону», — заявил Уоллес.

Официальные представители Минобороны и МИД РФ многократно разъясняли оборонительную суть российской военной доктрины и отсутствие у Москвы каких-либо агрессивных намерений в отношении других суверенных стран, в том числе Украины.

Ранее сообщалось о переговорах главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с британским коллегой, которые состоялись в российской столице.