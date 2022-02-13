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Аналитики Est-a-Tet: семьи с детьми могут взять ипотеку под 3,7% годовых

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 09:29
Экономика
Аналитики Est-a-Tet: семьи с детьми могут взять ипотеку под 3,7% годовых
pixabay.com

Москва, 13 февраля. Самый выгодный способ оформить ипотеку — воспользоваться государственной льготной программой. Специалисты аналитического центра Est-a-Tet назвали лучший вариант для оформления кредита на недвижимость.

Двухкомнатную квартиру можно купить всего за 2,2 миллиона рублей. Для этого необходимо стать участником льготной программы кредитования, например «Семейной ипотеки», где по условиям покупателям предлагают заем под 3,7%.

«Особенно это интересно семьям с детьми — сейчас у них есть возможность взять ипотечный кредит по ставке 3,7 процента. Таких доступных условий не было даже в 2020 году, когда программа только стартовала», — цитирует аналитиков «Lenta.ru».

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский предлагает два способа сэкономить на ипотеке — торг с продавцом и приобретение квартир в строящихся домах. Он также напомнил, что сегодня у банков много совместных программ с девелоперами, предлагающими хорошие условия по кредитованию.

Риелтор Олег Бендриков назвал наиболее благоприятным временем для покупки недвижимости конец весны и начало лета. Самые выгодные предложения появляются именно к летнему сезону, цитирует его «Север-Пресс».

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