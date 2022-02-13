Политолог Шпунт: «Американская модель фондового рынка античеловечна»

Американская модель фондового рынка античеловечна, поскольку в случае кризисов она приводит к человеческим трагедиям. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог, профессор Высшей школы экономики, заместитель генерального директора Института региональных проблем Александр Шпунт. Ранее постоянный представитель Китая в ООН потребовал провести международное расследование преступлений США, в число которых, по его словам, входят геноцид индейцев, убийство мирных жителей в Афганистане, Ираке, Сирии, а также Великая депрессия.

«На мой взгляд, это связано с недавней попыткой президента США Джо Байдена собрать форум по демократии и показать, что есть только одна демократия, которая удобна Соединенным Штатам. Она как бы является единственно правильной, безупречной. Не будем дискутировать по поводу того, есть в Поднебесной демократия или нет, но в данном случае МИД Китая абсолютно логично и очень правильно указывает Вашингтону, что демократия, которую Белый дом агрессивно хочет навязать миру, отнюдь не обладает историей без темных пятен», — сказал политолог.

Александр Шпунт также отметил, что, на его взгляд, российскому правительству стоит обратить внимание на заявление постоянного представителя Китая в ООН.

«Это позиция, которую во многом стоит позаимствовать и российскому МИД. Она абсолютно корректна с точки зрения международного права и совершенно не претендует на монополию в истине. Геноцид индейцев, например, не требует доказательств на международном уровне. По поводу других эпизодов есть разные вопросы, но они также не являются спорными для американцев», — пояснил собеседник ФАН.

Global Look Press / Klaus Nowottnick/dpa

В завершение он объяснил, почему Пекин может рассматривать Великую депрессию в качестве одного из преступлений, совершенных США.

«Китай обращает внимание, что американская модель фондового рынка, можно сказать, античеловечна. В случае кризисов на рынке она приводит к человеческим трагедиям», — подытожил профессор Высшей школы экономики.

Ранее генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с ФАН заявил, что, по его мнению, практически все войны в современном мире развязали представители Демократической партии США. По его словам, либералы готовы пойти на все ради того, чтобы удержаться у власти.