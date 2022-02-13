Госсекретарь США Блинкен: дипломатический путь разрешения кризиса на Украине открыт

Вашингтон, 13 февраля. США призывают Россию к разрешению конфликта вокруг Украины дипломатическим путем. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Американский госсекретарь заявил об этом главе российского МИД Сергею Лаврову по телефону. По словам Блинкена, в случае угрозы со стороны России реакция стран Запада будет «быстрой, единой и жесткой».

Также госсекретарь США подчеркнул, что после получения российского ответа на предложения Соединенных Штатов по гарантиям безопасности Вашингтон начнет взаимодействие с союзниками и партнерами.

«Дипломатический путь разрешения этого кризиса <...> остается открытым. Способ, с помощью которого Москва может показать, что она хочет идти по этому пути, прост: ей следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией. И ей следует не только говорить о стремлении к дипломатическому выходу из ситуации, но и действительно работать над ним», — говорит Блинкен на пресс-конференции в Гонолулу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что президент США Джозеф Байден готов к более активному личному участию в налаживании ситуации вокруг украинских границ.