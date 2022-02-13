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Популярность Дня святого Валентина среди россиян упала в четыре раза за 15 лет

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 09:25
Общество
Популярность Дня святого Валентина среди россиян упала в четыре раза за 15 лет
pixabay.com

Москва, 13 февраля. Популярность Дня святого Валентина среди жителей России резко снизилась за последние 15 лет. Отмечать праздник 14 февраля в этом году планируют всего 12% россиян, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.

Участниками опроса стали 3 тысячи человек. 78% респондентов указали, что проигнорируют грядущий День святого Валентина.

«Сторонников праздника больше среди россиян до 34 лет (16%) и женщин (14% против 11% среди мужчин)», — приводит выдержку из результатов исследования РИА Новости.

Популярность Дня святого Валентина среди россиян упала в четыре раза за последние 15 лет. В 2007 году праздник отмечал каждый второй житель страны, в 2009 этот показатель снизился до 40%, а в 2021 — до 13%.

При этом каждый третий мужчина, который состоит в браке или отношениях, планирует подарить второй половине цветы 14 февраля, передает «Вечерняя Москва». Среди мужчин до 34 лет порадовать любимую женщину букетом в праздник собирается каждый второй.

Ранее астролог Элеонора Гинзбург рассказала ФАН, кто может встретить любовь в канун Дня святого Валентина. Например, она советует подготовиться к празднику Ракам.

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россия день святого валентина 14 февраля
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