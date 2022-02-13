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Песков напомнил о необходимости превратить ОБСЕ в универсальную организацию

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 09:24
Политика
Песков напомнил о необходимости превратить ОБСЕ в универсальную организацию
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Москва, 13 февраля. ОБСЕ не должна играть роль инструмента. Ей стоит стать универсальной организацией для решения вопросов безопасности и сотрудничества в Европе, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России возмутился, что сейчас ОБСЕ делит государства на первосортные и второсортные. Он напомнил: предложения, выдвинутые президентом РФ на Мюнхенской конференции по безопасности 15 лет назад, остаются актуальными сейчас для ОБСЕ.

«Да послушайте, абсолютно все. Мы сейчас говорим, что роль ОБСЕ должна повышаться. Более того, в контексте вот этой серии консультаций по вопросам гарантий безопасности были и консультации по линии Москва — ОБСЕ», — сказал Песков РИА Новости.

Ранее председатель ОБСЕ Збигнев Рау напомнил о важности выполнения Киевом Минских соглашений. Он призвал Украину урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путем.

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