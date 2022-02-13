МИД Мексики: гражданам следует отказаться от путешествий на Украину

Мехико, 13 февраля. Министерство иностранных дел Мексики призывает граждан не посещать Украину. Ведомство опубликовало соответствующее заявление 12 февраля.

В МИД отметили, что воздушное сообщение с Киевом сокращается. Кроме того, гражданам, которые планировали посетить Украину с туристическими или деловыми целями, рекомендуется воздержаться. В ведомстве считают, что есть шанс остаться в стране без возможности выезда.

«Кроме того, мексиканцам, проживающим в этой стране, предлагается воспользоваться еще доступными коммерческими маршрутами, если они хотят ее покинуть», — сказано в сообщении.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не намерена «захватывать» Украину. По его словам, Москва стремится провести переговоры, поскольку она озабочена ситуацией вокруг Киева.