МОК не будет наказывать украинского скелетониста Гераскевича за политический плакат

Пекин, 13 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует применять дисциплинарное наказание в отношении украинского спортсмена Владислава Гераскевича, показавшего во время соревнований на Олимпиаде в Пекине плакат «Нет войне на Украине».

В организации считают, что в этом лозунге содержится «человеческий месседж». При этом с Гераскевичем провели беседу и напомнили, что Игры — это не место для политики.

Украинский скелетонист 11 февраля после одного из заездов на ОИ-2022 показал в телекамеры плакат с надписью на английском языке No War in Ukraine. Кадр попал в трансляцию соревнований, пишет РИА Новости.

Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время состязаний запрещены. Таким образом украинец нарушил правила Игр. Сборная Украины принимает участие в Олимпиаде в Пекине. Украинские атлеты пока не завоевали ни одной медали.