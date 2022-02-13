Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 11:43
11:42
Происшествия
Ссора между посетительницами кафе переросла в массовую драку в Кузбассе
11:42
Политика
Политолог Мухин предупредил Украину о потере союзников из-за «токсичного дискурса»
11:37
Политика
Токаев принял участие в церемонии памяти погибших в январских событиях в Казахстане
11:33
Происшествия
В Москве мужчина умер во время приступа эпилепсии в доме-музее Пушкина
11:29
Общество
Lucasfilm планирует создать новую трилогию «Звездных войн»
11:29
Общество
Западные критики не оценили детектив «Смерть на Ниле»
11:21
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизни четырех детей в Ивановской области
11:19
Наука
Найдена область мозга, которая отвечает за чувство сытости у человека
11:18
Происшествия
Злоумышленник угрожал взорвать несуществующий офис банка в Петербурге
11:17
Технологии
Вассерман рассказал, скоро ли человечество сможет добираться на Марс за 45 дней
Все новости

«Этот день в истории». Что произошло 13 февраля, праздники, факты, люди

Видео

13 февраля в нашей стране отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе правительства и Олимпийского комитета России. Его приурочили к дню открытия Игр в Сочи. В 2014 году российская сборная стала первой в общекомандном медальном зачете и установила национальный рекорд, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

Ровно 180 лет назад российский император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги из Петербурга в Москву. Спустя девять лет состоялось торжественное открытие магистрали. До 1923 года железная дорога называлась Николаевской, после чего была переименована в Октябрьскую.

В 1895 году братья Огюст Луи Мари Николя и Луи Жан Люмьер запатентовали первый аппарат для видеосъемки. Прибор представлял собой усовершенствованный «кинетограф» Томаса Эдисона. Изобретатели продемонстрировали прибор в действии парижанам 28 декабря, когда состоялся первый публичный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Видео / «Этот день в истории». Что произошло 13 февраля, праздники, факты, люди
робби уильямс праздник история этот день в истории федор шаляпин
Комментировать