«Этот день в истории». Что произошло 13 февраля, праздники, факты, люди

13 февраля в нашей стране отмечается День зимних видов спорта. Праздник был учрежден по инициативе правительства и Олимпийского комитета России. Его приурочили к дню открытия Игр в Сочи. В 2014 году российская сборная стала первой в общекомандном медальном зачете и установила национальный рекорд, завоевав 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей.

Ровно 180 лет назад российский император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги из Петербурга в Москву. Спустя девять лет состоялось торжественное открытие магистрали. До 1923 года железная дорога называлась Николаевской, после чего была переименована в Октябрьскую.

В 1895 году братья Огюст Луи Мари Николя и Луи Жан Люмьер запатентовали первый аппарат для видеосъемки. Прибор представлял собой усовершенствованный «кинетограф» Томаса Эдисона. Изобретатели продемонстрировали прибор в действии парижанам 28 декабря, когда состоялся первый публичный киносеанс фильма «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».