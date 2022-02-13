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«Британский актер» обманул женщину из Красноярска на 5 млн рублей

Происшествия
«Британский актер» обманул женщину из Красноярска на 5 млн рублей
Ньюинформ

Красноярск, 13 февраля. Женщина Красноярска отдала около 5 миллионов рублей человеку, который выдавал себя за «британского актера». Об этом сообщил Telegram-канал «Красноярск №1».

Доверчивая гражданка оставила комментарий под записью «звезды» в социальных сетях. Через какое-то время с ней связался «представитель артиста» и сообщил, что актер хочет отправить ей подарок.

Позже человек, выдающий себя за курьера, позвонил и сообщил о необходимости оплатить пошлину для получения посылки. Оказалось, что женщина неоднократно посылала лже-артисту деньги. Но при очередной попытке сотрудник банка отговорил ее от данного шага. В общей сложности женщина отдала мошенникам 4,7 миллиона рублей. В итоге выяснилось, что «британским актером» оказался 35-летний житель Подмосковья.

Недавно сервис для знакомств Badoo попросил пользователей сообщать об аккаунтах, похожих на «Афериста из Tinder». Данное решение было приятно для борьбы с фейковыми страницами, которые могут быть использованы в мошеннических целях.

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