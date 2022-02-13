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Футболист Тарасов высмеял Бузову своим видеороликом в TikTok

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 08:59
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов высмеял Бузову своим видеороликом в TikTok
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 13 февраля. Российский футболист Дмитрий Тарасов напомнил своим подписчикам о разводе с телеведущей Ольгой Бузовой новым неоднозначным роликом. Соответствующее видео он выложил в TikTok.

Футболист попытался выставить на смех людей, критикующих его брак с моделью Анастасией Костенко. Однако спортсмен зачем-то вспомнил отношения с Бузовой. Тарасов зачитал некоторые комментарии своих фанатов, хвалящих его и высказывающихся негативно о звезде «Дома-2».

«Бузову убрать со сцены, а Тарасова — поставить», — написал один из поклонников.

«Я Тарасова зауважала, когда бросил глупую Бузову и создал семью», — зачитал футболист слова подписчиков.

Однако не все пользователи Сети оценили поведение Тарасова. По мнению подписчиков российского спортсмена, он решил пропиариться на имени своей бывшей супруги.

Тем временем Ольга Бузова о своем бывшем супруге не вспоминает. Сейчас она отдыхает в Африке, где совмещает тестирование местных бассейнов с ролью ведущей реалити-шоу.

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бузова тарасов шоубизнес tiktok
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