Фигуристка Валиева упала во время второй тренировки в Пекине и ударила лед рукой

Пекин, 13 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую тренировку. Соревнования одиночниц в короткой программе на Олимпиаде пройдут 15 февраля.

Россиянка упала во время выполнения четверного тулупа и от досады ударила лед рукой. Через некоторое время Камила еще раз оказалась на льду после неудачного исполнения четверного тулупа, однако после этого она собралась и смогла завершить каскад. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Владислав Жуков.

Напомним, 7 февраля Камила Валиева выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. В пятницу Международное агентство допинг-тестирования объявило о переносе церемонии награждения из-за запрещенного вещества, которое нашли в крови 15-летней фигуристки.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в случае необходимости Валиева может получить психологическую поддержку.