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Фигуристка Валиева упала во время второй тренировки в Пекине и ударила лед рукой

Олимпийские игры 2022
Фигуристка Валиева упала во время второй тренировки в Пекине и ударила лед рукой
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Пекин, 13 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на вторую тренировку. Соревнования одиночниц в короткой программе на Олимпиаде пройдут 15 февраля.

Россиянка упала во время выполнения четверного тулупа и от досады ударила лед рукой. Через некоторое время Камила еще раз оказалась на льду после неудачного исполнения четверного тулупа, однако после этого она собралась и смогла завершить каскад. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Владислав Жуков.

Напомним, 7 февраля Камила Валиева выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. В пятницу Международное агентство допинг-тестирования объявило о переносе церемонии награждения из-за запрещенного вещества, которое нашли в крови 15-летней фигуристки.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что в случае необходимости Валиева может получить психологическую поддержку.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигуристка Валиева упала во время второй тренировки в Пекине и ударила лед рукой
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