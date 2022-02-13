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Конфликтовавший с Вяльбе норвежский журналист поддержал российскую фигуристку Валиеву

Олимпийские игры 2022
Конфликтовавший с Вяльбе норвежский журналист поддержал российскую фигуристку Валиеву
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Москва, 13 февраля. Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт надеется на продолжение участия россиянки Камилы Валиевой в олимпийских соревнованиях. Он напомнил, что фигуристке всего 15 лет.

Ян Петтер Салтведт признался, что переживает за психологическое состояние российской спортсменки. Вместе с этим он отметил ее необычайный талант и назвал удивительными ее выступления на льду.

«Если такой звезде не дадут права выступить на Олимпиаде, это будет правда печально. Она еще ребенок! Я надеюсь, что любое из всех возможных решений не навредит ей в будущем. То, что она делает на льду, удивительно», — цитирует его «Матч.ТВ».

Журналист считает, что ответственность за произошедшее в случае доказательства вины должны понести взрослые люди. Автор издания NRK подчеркнул, что Валиеву не должны были подвергать подобным ситуациям.

В поддержку Валиевой ранее выступил швейцарский журналист из издания SRF Sport Филипп Штекли. Он отказался верить, что 15-летняя спортсменка могла принимать препараты для допинга.

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