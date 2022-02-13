Токаев посетил траурную церемонию по погибшим в ходе беспорядков в Казахстане

Нур-Султан, 13 февраля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал дань памяти погибшим в ходе антиправительственных акций, которые прошли в январе 2022 года в нескольких городах страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Траурные мероприятия прошли в мечети Хазрет Султан в Нур-Султане. В своем обращении Токаев отметил, что народ оказался втянут в жестокие события, которые развернулись на улицах казахстанских городов.

«Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия», — заявил он.

Протестные акции вспыхнули 2 января в ряде городов Казахстана на фоне повышения цен на газ. Президент страны, заявил, что правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия в отношении организаторов беспорядков и подчеркнул, что в международном расследовании нет нужды.