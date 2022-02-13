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Юрист Данилов напомнил о штрафах за незаконное остекление балкона

Общество
Юрист Данилов напомнил о штрафах за незаконное остекление балкона
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 13 февраля. Граждане должны получить специальное разрешение, чтобы остеклить балкон. В противном случае им грозит штраф до 50 тысяч рублей, предупредил юрист Василий Данилов.

Новые правила пользования жилыми помещениями вступают в силу с 1 марта текущего года. Собственникам помещений, как и раньше, придется согласовывать остекление балконов. Иначе возведенную конструкцию придется демонтировать, пишет «Прайм».

«При этом законом не запрещено заменять уже существующее остекление дверей и балконов с целью приведения их в надлежащее состояние, а также заменять утепление разрешенными материалами», — напомнил юрист Данилов.

Любителей экстремального времяпрепровождения тоже ждут штрафы. Госдума изучила изменение закона, согласно которому зацеперам придется заплатить 4 тысячи рублей за нарушение правил поведения на железнодорожном виде транспорта.

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штраф балкон жилищная инспекция
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