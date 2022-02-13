Нижегородец стал фигурантом уголовного дела за реабилитацию нацизма

Нижний Новгород, 13 февраля. Правоохранительные органы Нижегородской области совместно с СОБР «Мираж» областного управления Росгвардии провели задержание 24-летнего местного жителя по подозрению в реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

По данным следствия, подозреваемый для совершения противоправных действий использовал социальные сети. Правоохранители во время обысков в квартире изъяли мобильный телефон, системный блок, флэш-карты, а также флаги, книгу и травматический пистолет с боеприпасами. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

«В отношении злоумышленника следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Установлено, что в 2020 году при регистрации онлайн-акции гражданин выложил фотоизображение офицера нацистской Германии», — говорится в заявлении.

Ранее на допрос в Следственный комитет был вызван руководитель «Мемориала»1 (внесено в реестр НКО-иноагентов, Верховный суд принял решение о его ликвидации) Ян Рачинский. Сотрудники ведомства проверяют информацию о возможных действиях общественной организации, связанных с оправданием нацизма.

1 Организация, выполняющая функции иностранного агента