Участницу Евровидения от Украины обвинили в воровстве образа российской певицы Манижи

Киев, 13 февраля. Пользователи YouTube иронически оценили выступление певицы Алины Паш, которая стала победительницей национального отбора Украины на музыкальном конкурсе Евровидение-2022.

Артистка заняла первое место с песней «Тени забытых предков». По мнению некоторых комментаторов, украинка позаимствовала образ и идею номера у певицы Манижи, которая выступала от России на Евровидении в прошлом году.

«Ничего своего придумать не могут, копия Манижи», — написал пользователь с ником Artkl. «Ощущение, что это Манижа на минималках. Причем с номером Анастасии Приходько из 2010 года», — отметил М. Соловьев. «Первое, что пришло в голову — это ассоциация с Манижей. Очень много схожестей», — добавила Vita Kraynuk.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

Больше всего поклонники заострили внимание на сценическом костюме Паш, который напоминал наряд российской исполнительницы. Люди также отметили сходство музыкальных композиций и видеоряда на заднем фоне.

Ранее украинскую певицу Алину Паш нашли на националистическом сайте «Миротворец». Девушку внесли в базу данных еще два года назад после того, как она посетила Крымский полуостров.