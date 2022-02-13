СК Якутии возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре

Сунтар, 13 февраля. Пожар произошел в частном доме в селе Сунтар Республики Якутия. В огне погибло шесть человек, сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, жертвами пожара стали двое взрослых и четверо детей. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

«На месте происшествия работают следователь СКР, заместитель руководителя и руководитель межрайонного следственного отдела, криминалисты, которые совместно с дознавателем регионального управления МЧС осуществляют осмотр», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Якутии.

Сейчас идут попытки установить причины возгорания. Расследование взято под контроль руководством регионального следственного управления.

Ранее были опубликованы фотографии с места происшествия. По данным регионального МЧС, сгорело 70 «квадратов» деревянного дома,во время тушения было задействовано 24 человека и четыре единицы техники.