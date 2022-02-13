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Ученые из Токийского университета разработали антимикробное покрытие для одежды

Общество
Ученые из Токийского университета разработали антимикробное покрытие для одежды
unsplash.com

Токио, 13 февраля. Новое средство для уничтожения микробов и вирусов на одежде создали ученые из Токийского университета. В составе покрытия содержатся вещества из красного вина, шоколада и серебра.

Толщина антимикробного покрытия составляет десять нанометров. Средство имеет прозрачный цвет и способно держаться на ткани после десяти стирок. По словам токийских ученых, покрытие наносится на любую часть вещи, включая нижнее белье.

Специалисты считают, что их средство будет полезно в медицине. Особенно на фоне распространения коронавирусной инфекции. Медики, находящихся в «красной зоне», смогут обрабатывать им одежду.

Другая группа ученых из шанхайского университета Фудань создала самый быстрый экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции. Результат должен появиться спустя четыре минуты после взятия биоматериала.

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