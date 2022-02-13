Десятки человек устроили вооруженную потасовку в Иркутске из-за «судебных споров»

Иркутск, 13 февраля. Около 30-40 человек окружили частный дом в Ленинском районе. После этого между ними завязалась массовая драка с применением лопат, бит и ножей, передает Telegram-канал «Сибирьмедиа».

Опубликованное видео снято из осажденного дома. На кадрах видно, как несколько мужчин берут в руки топоры. Затем фокус перемещается на врача, который уже оказывает помощь одному из пострадавших. Другой участник драки демонстрирует в камеру разорванную куртку.

«Неизвестные разбили окна в здании на промышленной территории и скрылись», — сообщили полицейские.

Причины побоища в видео не уточняются, однако в ГУ МВД по Иркутской области дали соответствующие комментарии. По словам ведомства, причиной конфликта стали «судебные споры». На место были вызваны сотрудники полиции и Росгвардии.

Аналогичное происшествие ранее произошло в одном из ресторанов Москвы. Там посетители заведения устроили массовую драку.