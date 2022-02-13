Неудавшийся маршал Советского Союза: за что Григория Кулика приговорили к расстрелу

Москва, 13 февраля. Многие крупные военные деятели Советского Союза смогли подняться с самых низов. Однако временами командные должности занимали люди, которые шагнули за пределы своей компетенции. Одним из них стал расстрелянный в 1950 году маршал Григорий Кулик.

Он прошел путь от рядового артиллериста до одного из самых неэффективных военачальников СССР. Однако суровый приговор Кулику был вынесен не из-за бездарного руководства войсками.

Маршал родился в крестьянской семье, проживавшей в Полтавской губернии. В 1912 году он попал в артиллерию, а грянувшая Первая мировая война позволила Кулику дорасти до старшего унтер-офицера.

Карьерный рост Григория Кулика продолжился во время революции 1917 года. В родных краях он организовал собственный отряд для борьбы с врагами новой власти. В 1918 году отряд вошел в 5-ю Красную армию, которой командовал Климент Ворошилов. В 1939 Кулик смог занять должность заместителя Наркома обороны СССР.

Неудачные действия на Халхин-Голе, куда Кулика направили помогать военачальнику Георгию Жукову, он смог компенсировать успехом во время Советско-Финской войны. После этого он получил звание маршала.

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Во время Великой Отечественной войны Кулик провалил командование 3-й и 10-й армиями под Белостоком, где угодил в окружение и выбрался, переодевшись крестьянином. Переброшенный на Ленинградский фронт, он не смог организовать наступление 54-й армией. Затем, вопреки личному приказу Сталина, сдал Керчь.

В итоге маршала разжаловали в генерал-майоры, лишили всех наград и отправили в резерв. Правда, в январе 1944 года Кулик занял пост заместителя начальника Главного управления формирования и укомплектования армии. Через полгода его даже восстановили в правах и вернули награды.

Вместо честной службы Кулик стал заниматься сбором трофеев и обустройством личной жизни силами вверенного ему личного состава. Его опять отстранили, понизили в звании и исключили из партии. Маршал не мог смириться с таким положением вещей и стал делиться своим «горем» с собутыльниками. В итоге Григория Кулика арестовали, осудили по обвинению в организации террористической заговорщицкой группы. 24 августа 1950 года он был расстрелян.

Однако в ряде советских военачальников было много достойных и благородных людей. Одним из таких был полководец, маршал Советского Союза Александр Василевский, прошедший Великую Отечественную войну и ставший министром вооруженных сил. Недавно в память о нем в Москве открыли памятник у здания Минобороны России.