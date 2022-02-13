Японские спасатели обнаружили тело пилота потерпевшего крушение истребителя F-15

Токио, 13 февраля. Спасатели в Японии нашли тело пилота самолета F-15 вооруженных сил страны, который разбился месяц назад. Об этом рассказал телеканал NHK.

Воздушное судно 31 января вылетело с авиабазы Комацу и исчезло с экранов радаров. Отмечается, что операция по поиску второго пилота продолжается. Известно, что самолет выполнял тренировочный полет.

Недавно руководство Японии решило пересмотреть доктрину нацбезопасности и провести реформу армии. Причиной такой инициативы послужили напряженные отношения с КНР. Ключевая модернизация стратегии обороны страны должна заключаться в возможности отражать удары гиперзвуковым оружием и «атаковать базы противника».