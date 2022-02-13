Песков объяснил, как уход от долгосрочных соглашений вышел Европе боком

Москва, 13 февраля. Отказ Европы от заключения контрактов по поставкам газа на долгосрочной основе стал причиной рекордных цен на топливо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин предлагал руководителям стран Евросоюза прозрачные контракты на транзит газа. Но теперь ЕС покупает сырье по спотовой цене практически по 1300 долларов, сообщил он в интервью РИА Новости.

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — рассказал Песков.

Недавно специалист Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» может стать гарантией газоснабжения для Европы. Аналитик акцентировал внимание на необходимости сертификации трубопровода как для России, так и для Европы.