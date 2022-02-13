Полиция нашла тайник с крупной партией наркотиков в лесу под Красноярском

Красноярск, 13 февраля. Тайник содержал в себе свыше 1,5 тысячи свертков с наркотическим веществом. Необычная находка была сделана полицейскими в одном из лесных массивов Красноярского края.

Инцидент произошел в лесу Емельяновского района. По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина. Правоохранители считают, что он использовал тайник для хранения наркотиков, чтобы в дальнейшем продавать их.

«В тайнике находились семь брикетов, обернутых в полимерную пленку, внутри них было более 1,5 тыс. свертков», — уточнили в региональном управлении МВД России.

Результаты проведенной экспертизы показали, что внутри свертков находилось более трех килограммов гашиша. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В Перми ранее задержали группу молодых людей, которые избивали распространителей наркотиков. Жертвами нападений становились лишь те закладчики, которые получали штрафы за свою работу.