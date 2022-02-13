Пассажир Toyota RAW4 погиб после наезда на дерево вблизи Райчихинска

Райчихинск, 13 февраля. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром 13 февраля на въезде в Райчихинск Амурской области.

Авария произошла в 07:30 воскресенья (01:30 по московскому времени). Предварительно установлено, что водитель Toyota RAV4 1997 года рождения не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево, уточнили в региональном управлении МВД России.

Смертельные травмы получил пассажир 1992 года рождения. Сам водитель и еще два пассажира 1994 и 1997 годов рождения соответственно получили травмы, сейчас они находятся в больнице.

ДТП с летальным исходом ранее произошло в Саратовской области. При столкновении легковой Audi и большегруза MAN погибли два человека.