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Пассажир Toyota RAW4 погиб после наезда на дерево вблизи Райчихинска

Происшествия
Пассажир Toyota RAW4 погиб после наезда на дерево вблизи Райчихинска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Райчихинск, 13 февраля. Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром 13 февраля на въезде в Райчихинск Амурской области.

Авария произошла в 07:30 воскресенья (01:30 по московскому времени). Предварительно установлено, что водитель Toyota RAV4 1997 года рождения не справился с управлением, в результате чего врезался в дерево, уточнили в региональном управлении МВД России.

Смертельные травмы получил пассажир 1992 года рождения. Сам водитель и еще два пассажира 1994 и 1997 годов рождения соответственно получили травмы, сейчас они находятся в больнице.

ДТП с летальным исходом ранее произошло в Саратовской области. При столкновении легковой Audi и большегруза MAN погибли два человека.

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дтп амурская область райчихинск
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