Политолог Кортунов: США часто нарушают границы территориальных вод

Москва, 13 февраля. Подводные лодки нередко используются различными странами в интересах разведки и мониторинга деятельности сил противника. Инцидент с американской подлодкой, вторгшейся на территорию России, не выглядит в этом контексте удивительным, уверен политолог Андрей Кортунов.

Вашингтон нередко позволяет себе игнорировать международное право. Так, например, США до сих пор не ратифицировали конвенцию по морскому праву. Кроме того, судна, принадлежащие государству, уже не в первый раз становились «гостями» в других странах, передает РЕН ТВ. Такое поведение, определенно, накаляет напряженную ситуацию в мире, уверен Кортунов.

«Мне кажется, что это, к сожалению, достаточно типичный инцидент. Они такие инциденты, время от времени, происходят. Действительно, есть традиция, практика использования подводных лодок, в частности в интересах разведки и мониторинга деятельности военно-морских сил потенциального противника», — отметил он.

Происшествие было зафиксировано днем 12 февраля во время плановых учений Тихоокеанского флота РФ. Российские военнослужащие обнаружили лодку ВМС США «Вирджиния» и потребовали нарушителей всплыть. Однако экипаж субмарины выпустил обманку и быстро покинул воды.