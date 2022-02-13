Сборная России по керлингу обыграла команду Италии в пятом матче группового этапа ОИ

Пекин, 13 февраля. Завершился пятый матч группового этапа по керлингу между сборными России и Италии. Победу одержали отечественные спортсмены.

В составе сборной ОКР на зимней Олимпиаде в Пекине выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Встреча с итальянцами завершилась со счетом 10:7 в пользу россиян.

Россия завоевывает уже третью победу в турнире на Играх в Пекине. До этого отечественные керлингисты одолели сборную Китая и Дании. Пока у спортсменов остается шанс выйти в полуфинал. Следующий матч в рамках группового этапа состоится 14 февраля.

Сегодня проходят соревнования фристайлисток в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде в Пекине. Из-за сильного снегопада выступления спортсменок отложили на два часа. В квалификации от России заявлены Анастасия Таталина и Ксения Орлова.