МОК готов оказать психологическую помощь 15-летней фигуристке Камиле Валиевой

Москва, 13 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева в случае необходимости может получить психологическую поддержку от Международного олимпийского комитета (МОК).

Валиева 7 февраля выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. В пятницу Международное агентство допинг-тестирования объявило о переносе церемонии награждения. Причиной такого решения стало запрещенное вещество, найденное в крови 15-летней фигуристки. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, но уже на следующий день оспорило его.

«Да, мы считаем, что это [психологическая поддержка] может потребоваться, мы к этому готовы. Есть и другие способы поддержки. Но главное, чтобы помощь была оказана членами ее команды», — заявил представитель МОК Марк Адамс.

Спортивный арбитражный суд 13 февраля начнет рассмотрение дела Валиевой. Решение по нему будет озвучено во второй половине 14 февраля. Сейчас Валиева уже получила номер для участия в короткой программе, она выйдет на лед 26-й.