Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 07:11
07:10
Политика
Политолог Кортунов: США часто нарушают границы территориальных вод
07:03
Олимпийские игры 2022
Сборная России по керлингу обыграла команду Италии в пятом матче группового этапа ОИ
07:01
Олимпийские игры 2022
МОК готов оказать психологическую помощь 15-летней фигуристке Камиле Валиевой
07:00
Политика
Кедми сравнил США с «неразумным котенком» после инцидента с нарушением российских границ
06:59
Общество
Создатели байопика о Мэрилин Монро включили в фильм сцену с изнасилованием
06:58
Общество
Диетолог Соломатина посоветовала бороться с авитаминозом овощами и зеленью
06:41
Экономика
Юшков окрестил США главной помехой в реализации «Северного потока — 2»
06:29
Общество
Туристический маршрут по Выборгу стал частью «Серебряного ожерелья России»
06:25
Политика
Дипломат Татаринцев объяснил возражение России против вступления Швеции в НАТО
06:25
Происшествия
Житель Приморья погиб после ДТП с участием двух иномарок
Все новости

МОК готов оказать психологическую помощь 15-летней фигуристке Камиле Валиевой

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 07:01
Олимпийские игры 2022
МОК готов оказать психологическую помощь 15-летней фигуристке Камиле Валиевой
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 13 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева в случае необходимости может получить психологическую поддержку от Международного олимпийского комитета (МОК).

Валиева 7 февраля выиграла золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. В пятницу Международное агентство допинг-тестирования объявило о переносе церемонии награждения. Причиной такого решения стало запрещенное вещество, найденное в крови 15-летней фигуристки. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, но уже на следующий день оспорило его.

«Да, мы считаем, что это [психологическая поддержка] может потребоваться, мы к этому готовы. Есть и другие способы поддержки. Но главное, чтобы помощь была оказана членами ее команды», — заявил представитель МОК Марк Адамс.

Спортивный арбитражный суд 13 февраля начнет рассмотрение дела Валиевой. Решение по нему будет озвучено во второй половине 14 февраля. Сейчас Валиева уже получила номер для участия в короткой программе, она выйдет на лед 26-й.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / МОК готов оказать психологическую помощь 15-летней фигуристке Камиле Валиевой
мок валиева фигурное катание ои-2022 психологическая помощь
Комментировать