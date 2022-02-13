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Кедми сравнил США с «неразумным котенком» после инцидента с нарушением российских границ

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 07:00
Политика
Кедми сравнил США с «неразумным котенком» после инцидента с нарушением российских границ
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 13 февраля. Соединенные Штаты повели себя как неразумный маленький котенок, когда осмелились пересечь российские границы вблизи островов Большой Курильской гряды. Об этом в эфире программы «Соловьев LIVE» рассказал израильский политолог Яков Кедми.

Американцы своим поведением вновь демонстрируют очевидное недоверие к России. По словам Кедми, Вашингтон не осознает происходящего и раз за разом принимает неразумные решения в отношении Москвы.

«Они как котенок… Пока его мордой не сунут в то, что он сделал, он не понимает. А иначе нельзя», — заявил Кедми на радио «Вести ФМ» и платформе «Смотрим» в эфире программы «Соловьев LIVE».

Эксперт также выразил мнение по поводу разговоров о возможном начале Третьей мировой войны из-за затруднений в переговорах по гарантиям безопасности. По его мнению, едва ли такой вариант возможен, так как США ни за что не станут жертвовать своей страной ради спасения имиджа очередного хозяина Белого дома, президента Украины или генсека НАТО.

Случай с вторжением подводной лодки ВМС США «Вирджиния» в территориальные воды России уже вовсю обсуждают социальные сети. Пользователи Twitter назвали действия американского экипажа намеренной провокацией.

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