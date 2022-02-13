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Юшков окрестил США главной помехой в реализации «Северного потока — 2»

Экономика
Юшков окрестил США главной помехой в реализации «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Главным инициатором «торможения» запуска проекта «Северный поток — 2» является Вашингтон. Об этом рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газопровод был достроен в четвертой декаде прошлого года и был полностью готов к запуску. Однако Германия поставила своим партнерам условие — для сертификации «СП-2» по немецким законам нужно было учредить в стране «дочку» компании Nord Stream 2 AG. При чем, скорее всего, инициатором этого действия был вовсе не Берлин. По мнению Юшкова, цель затормозить запуск преследуют непосредственно США.

При этом действовал Вашингтон не напрямую, а с помощью своих европейских партнеров. Так, прямым инициатором изменения антимонопольного законодательства в отношении морских газопроводов была Румыния. Страна оказала услугу реальным заинтересантам.

«Считать, что они как-то еще поменяют законодательство, сложно. Он уже достроен. Ему осталось лишь выдать сертификат о готовности к эксплуатации, и он заработает», — указал Юшков.

В конце января «Газпром» заявил, что исполнил требование регулятора ФРГ. Так, компания учредила в стране «дочку» Gas for Europe GmbH, которая и станет владельцем участка «СП-2» на территории Германии.

Недавно посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил об отсутствии причин для затягивания Германией сертификации «СП-2». По его словам, проект политизирован искусственно.

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Газпром юшков Северный поток — 2
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