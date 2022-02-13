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Туристический маршрут по Выборгу стал частью «Серебряного ожерелья России»

Общество
Туристический маршрут по Выборгу стал частью «Серебряного ожерелья России»
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Выборг, 13 февраля. Региональный туристический маршрут по Выборгу включен в список национальных достопримечательностей в рамках «Серебряного ожерелья России». Соответствующее решение принял экспертный совет по реализации программы продвижения туризма.

Маршрут включает в себя Выборгский замок, Круглую башню, бастион Панцерлакс, Анненские укрепления, которые ознакомят туристов с историей этих мест. А благодаря усадьбе Бюргера можно увидеть быт горожанина в Средние века, пишет газета «Культура».

Также пешая программа состоит из посещения скально-пейзажного парка Монрепо и дегустации выборгского кренделя, приготовленного по уникальному рецепту XIV века. Комитет по культуре и туризму Ленобласти сообщил, что за последние несколько лет в Выборге зафиксировано увеличение численности туристов.

Ранее председатель «Лига Героев» Ксения Шойгу сообщила, что развитие туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» улучшит инвестиционный климат Кронштадта. По ее словам, реализация программы может создать новую точку на карте Санкт-Петербурга.

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ленобласть выборг туризм
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