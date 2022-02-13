Дипломат Татаринцев объяснил возражение России против вступления Швеции в НАТО

Стокгольм, 13 февраля. Решение Швеции вступить в НАТО ведет к расширению Альянса и вызывает дополнительное беспокойство России. Об этом сообщил посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев.

На данный момент международная ситуация показывает, что НАТО и США обостряют ситуацию во всем мире. Именно поэтому расширение Альянса может угрожать России, объяснил Татаринцев.

«Если бы США и НАТО не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против членства Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России», — рассказал посол газете Aftonbladet.

Сейчас отношения России и Швеции находятся в замороженном состоянии. Однако вступление последней в НАТО может совсем усложнить дипломатическое взаимодействие между государствами.

Китай недавно также высказался о недопустимости расширения НАТО. Согласно официальной позиции, это намерение не способствует установлению глобальной безопасности и стабильности в мире.