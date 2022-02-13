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Житель Приморья погиб после ДТП с участием двух иномарок

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 06:25
Происшествия
Житель Приморья погиб после ДТП с участием двух иномарок
Пресс-служба Республики Чувашия

Владивосток, 13 февраля. Авария произошла на трассе Осиновка — Рудная Пристань рядом с селом Лубянка. В результате столкновения Lexus и Hyundai погиб человек, сообщают очевидцы.

Удар оказался настолько сильным, что некоторых людей зажало в салонах иномарок. Прибывшим спасателям пришлось применять гидравлическое оборудование для их освобождения. Дополнительно к месту ДТП прибыли пожарные.

В автомобильной аварии кроме погибшего оказались шестеро пострадавших. Их передали бригаде медиков. Как отметили очевидцы, на данном участке трассы водители ездят с большой скоростью. Остальные детали случившегося пока неизвестны.

Авария со смертельным исходом произошла накануне в Москве. Согласно предварительным данным, один из автомобилистов выехал на встречную полосу движения. В результате ДТП столкнулись три машины, один человек погиб.

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