Стоимость минимального продуктового набора на Алтае возросла до 5688 рублей

Горно-Алтайск, 13 февраля. Стоимость минимального набора продуктов питания в Республике Алтай возросла на 2,9 процента в сравнении с декабрем 2021 года. Теперь она составляет 5688 рублей, сообщили в Алтайкрайстате.

При этом рост цен также коснулся товаров и услуг. В среднем по республике они подорожали на один процент. Также отмечается, что отметку в 5 тысяч рублей продуктовая корзина перешла в октябре 2000 года. Об этом передает информационное агентство REGNUM.

«Цены на продовольственные товары выросли на 1,4%, непродовольственные товары — на 0,4%, тарифы на услуги — на 1,8%», — сообщили в службе статистики.

В скором времени ожидается увеличение ценников на молочную продукцию. Компания Danone, которой принадлежит «Простоквашино», уже уведомила ретейлеров о повышении стоимости своих товаров на десять процентов.