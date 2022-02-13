Жертвами обрушения здания в Лагосе стали не менее двух человек

Лагос, 13 февраля. Трехэтажное здание обрушилось в крупнейшем городе Нигерии. В результате происшествия погибли как минимум два человека, передает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

После обрушения под завалами находились пятеро рабочих. Двоих спасателям удалось вытащить живыми. Сейчас на месте происшествия продолжается поисковая операция.

Обрушение произошло накануне в районе Яба, где расположен университет Лагоса. За последние четыре месяца этот инцидент стал уже вторым подобным. В ноябре в городе рухнуло 21-этажное здание, в результате чего погибли 38 рабочих.

Шесть человек, включая четверых детей, ранее погибли в якутском селе. Их тела удалось обнаружить на месте пожара в двухэтажном частном доме.