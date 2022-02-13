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Госпогранслужба Украины опровергла информацию о запрете на въезд в страну для россиян

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 06:21
Политика
Госпогранслужба Украины опровергла информацию о запрете на въезд в страну для россиян
Федеральное агентство новостей  /  Сарапулов / wikimedia.org / Екатерина Арутюнова / CC4

Киев, 13 февраля. Информация о запрете въезда на территорию Украины для российских граждан не соответствует действительности. Такое заявление сделал пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

Ранее некоторые СМИ писали, что согласно информации очевидцев в социальных сетях, украинские власти приняли решение запретить въезд на территорию страны гражданам России. Эту информацию также подтвердил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Однако, как отметил Демченко, подобные заявления являются слухами, сообщил он в беседе с изданием «Телеграф».

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — подчеркнул пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины.

Ранее стало известно, что украинские пограничные службы перестали пускать россиян на территорию страны. Согласно сведениям издания «Страна», исключения касаются только граждан, имеющих справку о смерти близкого родственника.

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