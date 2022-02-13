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День Никиты-пожарника: какие последствия сулили «пламенные» ссоры 13 февраля

Общество
День Никиты-пожарника: какие последствия сулили «пламенные» ссоры 13 февраля
pexels.com  /  Vera Arsic

Москва, 13 февраля. День святителя Никиты-пожарника чтят православные верующие 13 февраля. В народе святой также получил прозвище епископа Новгородского и затворника Печерского.

Святой прожил крайне интересную и насыщенную жизнь. Он успел принять монашеский постриг, встретиться с дьяволом, а также заново научиться читать. Пожарником он также стал за одно из чудес. По легенде, молитвами епископ вызвал ливень, который помог затушить огонь в городе. С того времени к святому обращаются с просьбами о помощи в исцелении и крепком здоровье. Его также молят об укреплении веры и способности противостоять соблазнам, отличать правду от лжи.

Ни в коем случае на праздник нельзя устраивать «пламенные» ссоры, крики и скандалы. Любое выяснение отношений в этот день оборачивается концом общения между участниками конфликта. С именем Никиты-пожарника также связан еще один запрет. К нему относятся любые манипуляции с огнем. Считалось, что святой воспринимал их крайне негативно, а в случае ослушания человек попадал в пожизненную немилость.

На Руси думали, что в этот день злые силы испытывали веру людей. Для этого нужно было запастись терпением и сохранять невозмутимость и спокойствие. Если человеку удавалось «погасить пожар своей злости», то святой за это щедро одаривал.

В скором времени во всем мире отметят День святого Валентина. Святой был канонизирован католической церковью, однако праздник в его честь по-прежнему вызывает споры и критику.

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