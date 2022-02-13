Квалификацию в женском слоупстайле на ОИ-22 в Пекине перенесли из-за снегопада

Пекин, 13 февраля. Квалификационные соревнования фристайлисток в дисциплине слоупстайл на Олимпиаде отложили на два часа. Причиной стал накрывший Чжанцзякоу сильный снегопад.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр в снежном парке Гентин, турнир должен был начаться в 10:00 по местному времени (05:00 по Москве), но из-за непогоды начало квалификации было отложено до 12:00.

В квалификации в слоупстайле заявлены 27 спортсменок. Россию будут представлять Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

Накануне женская российская сборная выиграла лыжную эстафету 4x5 км на Олимпиаде в Пекине. Сейчас Россия занимает в медальном зачете ОИ-22 восьмую строчку — в активе отечественных спортсменов три золота, четыре серебра и шесть бронзовых наград.