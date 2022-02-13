Уехавшая в Финляндию россиянка призвала соотечественников «забыть родной язык» в чужой стране

Хельсинки, 13 февраля. Каждый прибывший в Финляндию россиянин сталкивается с трудностями проживания в новой стране. О чем следует знать каждому мигранту, рассказала Марина Андреева в своем Instagram.

Россиянка делится своим жизненным опытом с теми, кто уже живет в соседней стране или только думает о переезде. По ее словам, многих подписчиков интересует, как в Финляндии обстоят дела с работой и здравоохранением. Женщина объяснила, что все эти вопросы достаточно сложные, а усугубляет ситуацию то, что в Финляндии никто не намерен разговаривать с приезжими на русском языке, пишет «ИноСМИ».

«Мой переезд состоял из многих этапов. Сначала я думала: вау, как здесь классно! А потом начала скучать по родине и начала замечать негативные стороны», — написала Марина.

Оказалось, что человеку с финским именем проще устроиться на работу. Некоторые россияне специально «забывают» родной язык и не используют его в общественных местах. Это позволяет им не обращать на себя внимания и адаптироваться в новом обществе. Человека с русской речью всегда будут принимать с неким подозрением.

«Знакомятся, проводят время вместе, приглашают друг друга в гости. Финны так не поступают. Даже визит к вам нужно продумать заранее, и беседа вряд ли получится душевной. А вот с русскими можно пропустить по рюмочке, поболтать по душам. Конечно, есть финны, которые любят русских и учат русский язык. Они могут с вами подружиться», — добавила россиянка.

Трудности с изучением языка могут настигнуть не только в Финляндии, но и любой другой стране. Чаще всего этому процессу мешают нереалистичные ожидания, считает филолог Мария Мендес Сантос.